Si chiude con un bilancio di 3 vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, la settima giornata di andata delle formazioni oristanesi che prendono parte ai gironi B e C di Prima Categoria.

L’apertura la merita il colpo esterno della Freccia Parte Montis sul campo del Gonnosfanadiga (0-3). Un successo (il quarto stagionale) che permette all’undici allenato da Giancarlo Boi di affacciarsi alle parti alte della classifica e proseguire la striscia di risultati positivi. A decidere il match in favore dei mogoresi, nella ripresa, è la doppietta di Mandis e la rete di Cau. Pareggio senza reti, invece, nel derby tra Santa Giusta e C.R. Arborea (0-0). Partita combattuta, con la formazione ospite che ha avuto l’occasione migliore del match, con il legno colpito da Niccolò Cabras. Per entrambe un punto che muove la classifica. Infine, la Sanverese fa il suo esordio a San Vero Milis, terminato il nuovo manto in erba sintetica, con una sconfitta contro il Sadali, per 0-1. Per la formazione allenata da Pietro Ginesu, però, arriva una positiva prestazione che dà fiducia per il futuro.

Nel girone C, doppia vittoria per Ghilarza e Abbasanta, contro le due seconde della classifica. I ghilarzesi sfruttano al meglio il campo amico e si impongono per 1-0, con rete di Rubattu. L’Abbasanta, con identico punteggio, espugna il terreno di gioco della Corrasi Oliena. A decidere la sfida la rete segnata da Galetto sul finale di gara.

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