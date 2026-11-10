L’amministrazione comunale di Pabillonis nel suo programma ha messo al centro l’attenzione per le nuove generazioni.

Così si aprono le porte per bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni presso il centro di aggregazione sociale con il progetto ‘InC.A.S.tri. il programma prevede tanti laboratori d’arte e creatività, giochi e movimento, musica e feste, laboratori di sapone, attività ‘mani in pasta’ e uscite organizzate.

Le attività proposte saranno un’occasione per imparare, divertirsi e socializzare attraverso esperienze condivise.

Le attività si svolgono secondo un calendario mensile in base alle fasce di età. Per i bambini dai 3 ai 5 anni i laboratori saranno lunedì e giovedì, dalle 16 alle 17:30, per quelli dai 6 ai 7 anni l’appuntamento è lunedì dalle 17.30 alle 19 mentre per i bambini dagli 8 ai 10 anni le attività saranno il giovedì dalle 17.30 alle 19. Per i ragazzi dagli 11 ai 17 anni i laboratori sono il penultimo giovedì del mese dalle 17 alle 20.

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