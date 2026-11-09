Una folla numerosa di cittadini di ogni età ha partecipato all'assemblea pubblica "Sanità: diritto universale, difesa locale", partendo dalla centralissima Piazza XX Settembre. Il corteo silenzioso, dopo aver percorso via Gramsci, viale Di Vittorio, via Malagoli e via Sereni, è arrivato fino alla Casa della Comunità in via Montale per chiedere risposte concrete alla Asl.

Una comunità unita, senza bandiere politiche o slogan divisivi, si è mobilitata per rivendicare un diritto fondamentale: quello alla salute. La folla ha invaso le strade per accendere i riflettori sulla drammatica emergenza che sta colpendo l'assistenza sanitaria locale. I numeri, d'altronde, parlano chiaro e fotografano una situazione insostenibile: per una popolazione di circa 11 mila residenti sono in servizio soltanto tre medici di medicina generale, a fronte di una carenza strutturale di altri cinque professionisti e di un pediatra di libera scelta.

Durante la manifestazione molti partecipanti hanno richiamato il valore della coesione sociale. Alla mobilitazione hanno risposto “presente” tutte le componenti politiche del Consiglio comunale, le associazioni di volontariato del territorio, semplici cittadini e interi nuclei familiari.

Un corteo pacifico che ha percorso le strade del paese con l'obiettivo di testimoniare il disagio quotidiano di centinaia di malati e, in particolare, della fascia di popolazione più fragile, rappresentata dagli over 65.

Una situazione che si traduce, ogni giorno, in file estenuanti fin dalle prime ore del mattino, telefoni costantemente occupati e nella dolorosa necessità — per chi può permetterselo — di spostarsi nei comuni limitrofi o ricorrere alla sanità privata, anche solo per una prescrizione medica o una visita di controllo specialistica.

In prima fila a guidare la protesta il sindaco di Guspini, Marco Pala, che ha voluto sottolineare il profondo valore democratico e lo spirito costruttivo dell'iniziativa, evidenziando come la manifestazione non sia un attacco politico, ma un grido d'aiuto corale per garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza e una richiesta disperata di dignità. Alla manifestazione ha partecipato anche il parroco della chiesa di San Nicolò Emmanuele Deidda per solidarietà della chiesa locale.

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