Il mese di ottobre è terminato, ma l’impegno per la prevenzione non si ferma. Proseguono anche nel mese di novembre le attività di screening mammografico della Asl del Medio Campidano. La prevenzione è importante tutto l’anno: non bisogna mai rimandare, ma dedicare un momento importante per la propria salute.

Può aderire allo screening mammografico chi ha un’età compresa tra i 50 e i 69 anni; chi è residente o domiciliata nel territorio della Asl del Medio Campidano e non ha effettuato una mammografia di screening negli ultimi 2 anni. Può fare l'esame chi non ha patologie a carico della mammella e chi non è portatrice di protesi mammarie.

Per informazioni e appuntamenti è possibile chiamare il numero verde 800 339 233 o scrivere all’indirizzo email: screening.sanluri@aslmediocampidano.it. La diagnosi precoce è un gesto importante per la propria salute. La prevenzione può fare la differenza, oggi e tutto l’anno.

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