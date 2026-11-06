A San Gavino una parte delle strade di campagna si trova in condizioni disastrose ed è per questo motivo che i consiglieri di minoranza e del gruppo misto Nicola Ennas (primo firmatario), Angela Canargiu, Silvia Mamusa, Emanuela Cruccu , Alberto Casu e Nicola Orrù hanno presentato in consiglio comunale un’interpellanza sulle condizioni della viabilità rurale.

A rispondere ci pensa l’assessore all’ambiente Fabio Orrù: «I mezzi comunali sono in dotazione e ne sono stati consegnati dei nuovi, ma gli uffici stanno portando avanti tutti gli adempimenti per poterli mettere su strada in maniera efficiente ed efficace su tutto il territorio comunale. Sugli interventi da fare va ricordato che la situazione non è critica da oggi e ci saranno degli interventi per 44mila euro nelle aree nord-est e nord-ovest del territorio comunale».

Ma rimane critico il consigliere di minoranza Nicola Ennas: «Nonostante le promesse dallo scorso mese di giugno ad oggi non è stato fatto niente e i soldi messi in campo (44mila euro) serviranno al massimo per sistemare due chilometri di strade campestri. Il finanziamento richiesto alla Regione di 300mila euro non è arrivato e mi chiedo se la domanda del Comune sia arrivata in ritardo. I lavori messi in campo sono disomogenei come nel caso delle cunette per il deflusso dell’acqua. Mi auspico che ci possa essere in tempi celeri una collaborazione tra pubblico e privato. Ad esempio il Comune potrebbe mettere i materiali per il ripristino delle strade e i privati possono usare i loro mezzi. Inoltre l’amministrazione potrebbe trovare le risorse per acquisire le strade vicinali che portano alle aziende in modo da intervenire direttamente su queste vie».

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