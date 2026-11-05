Un intervento concreto per migliorare la manutenzione delle strade di campagna che spesso si trovano in condizioni disastrose con difficoltà di accesso ai terreni ai residenti nelle case rurali e agli allevatori e agricoltori.

Ora la situazione è destinata a migliorare grazie a un finanziamento arrivato grazie a un bando del Gal Campidano da 200mila euro sulla valorizzazione del territorio.

Lo sottolinea il sindaco Stefano Altea, che ha anche la delega ai lavori pubblici, all’urbanistica e alla protezione civile: «Il comune – spiega - grazie a questi soldi ha acquistato diversi mezzi. Sono ora arrivati un miniescavatore, un trattore e un pianale per trasportare il miniescavatore, tutti questi mezzi sono dotati di accessori quali diverse tipologie di trincia, martello e pale. Nel frattempo sono quasi completati i lavori sul grader. Grazie all'assunzione degli operatori qualificati, il Comune ora sarà in grado di portare a termine in autonomia molti lavori di manutenzione sia rurali che edili nel centro urbano».

Questo permetterà un’azione più veloce e meno dispendiosa per le casse del Comune: «Grazie alla presenza nella pianta organica di due operatori esperti che hanno le abilitazioni per utilizzare questi mezzi, saremo in grado di programmare degli interventi sistematici per migliorare le nostre campagne». In molte strade è diventato molto difficile l’accesso e senza interventi di sistemazione sarà molto difficile accedere alle aziende e alle case campestri.

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