Trent’anni di tradizione, una rete tra tre Comuni e un progetto da 38mila euro per rafforzare la promozione dello zafferano di Sardegna dop e valorizzare il patrimonio culturale, gastronomico e paesaggistico dei territori di produzione. La giunta comunale di San Gavino ha approvato il programma generale e il preventivo economico 2026 del progetto “Le strade dello zafferano di Sardegna dop”, con la deliberazione del 22 ottobre (documento pubblicato sul portale amministrazionetrasparente.unionesarda.it).

L’iniziativa coinvolge San Gavino Monreale, Turri e Villanovafranca, tre centri legati storicamente alla coltivazione dello zafferano, che dal 2017 collaborano attraverso un protocollo d’intesa per promuovere in maniera coordinata una delle produzioni più rappresentative dell’identità agricola sarda.

Il progetto punta a consolidare questa collaborazione, mettendo in rete le risorse dei territori e coinvolgendo operatori economici, realtà culturali e comunità locali. L’obiettivo non è soltanto sostenere la coltivazione e la commercializzazione dello zafferano, ma anche valorizzarne gli usi gastronomici, le tradizioni e il patrimonio storico e ambientale dei luoghi di produzione, con ricadute attese anche sul turismo.

Il programma approvato dispone di un budget complessivo di 38 mila euro, costruito attraverso tre fonti di finanziamento. Il programma prevede azioni condivise di comunicazione e promozione dedicate allo zafferano di Sardegna dop, alla cucina tradizionale che ne utilizza gli stimmi e alle risorse culturali, storiche e ambientali dei tre territori. Tra le linee di intervento figurano campagne pubblicitarie comuni, iniziative rivolte agli operatori economici locali e attività pensate per coinvolgere la popolazione residente, rafforzando il legame tra il prodotto agricolo e il patrimonio identitario delle comunità.

La rete punta inoltre a sviluppare collaborazioni con enti pubblici e privati, compresa la Regione Sardegna, e a individuare nuove opportunità di finanziamento per garantire continuità al progetto e ampliare la portata delle iniziative. Il calendario indicato nella deliberazione prevede tre appuntamenti, distribuiti tra i Comuni aderenti alla rete. Il primo si è svolto ieri a Villanovafranca, seguito dall’iniziativa del 15 novembre a San Gavino. Il percorso si concluderà il 22 novembre a Turri.

(Unioneonline/En.Ne.)

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