È stato fermato e multato stamattina dai Carabinieri mentre, ubriaco, vagava per le strade di Gesturi, spaventando i residenti.

I militari sono intervenuti dopo la segnalazione dei cittadini, impauriti dall’atteggiamento dell’uomo. In tanti – a piedi o in macchina – lo hanno incrociato per strada e si sono ritrovati a dover fronteggiare la sua condotta molesta. L’uomo, un 60enne del posto, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine per analoghi episodi, è stato notato mentre, in evidente stato di ubriachezza, camminava senza una meta precisa, intralciando la circolazione stradale e disturbando i passanti con atteggiamenti provocatori e fastidiosi.

I militari dell’Arma, giunti prontamente sul posto, hanno dapprima cercato un approccio pacifico, invitandolo alla calma e rassicurando i presenti. Dopo aver riportato la situazione sotto controllo, i Carabinieri hanno identificato l’individuo e proceduto nei suoi confronti contestando la violazione per ubriachezza molesta ai sensi dell’art. 688 del Codice Penale.

