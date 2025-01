Percosse, vessazioni, minacce. Tutto a carico delle sorelle e degli anziani genitori, con i quali conviveva. Un allevatore 53enne è stato denunciato la scorsa notte a Gesturi, accusato di maltrattamenti nei confronti dei familiari conviventi.

L’operazione è partita dopo la richiesta di aiuto di una delle sorelle dell’uomo, che ha avuto il coraggio di segnalare quanto andava avanti da anni tra le mura domestiche. Dalle prime ricostruzioni è emerso un quadro di violenze, abusi fisici e psicologici rivolti non solo alla donna, ma anche agli altri familiari, compresi i genitori ultraottantenni.

Le vittime, che per anni non avevano mai denunciato né formalizzato referti medici per le aggressioni subite, sono state trasferite in un ambiente sicuro e indirizzate al centro antiviolenza della zona, dove riceveranno assistenza psicologica e legale per affrontare le conseguenze del lungo periodo di abusi. Durante i controlli nell’abitazione, i militari hanno escluso la presenza di armi, riducendo così i rischi ulteriori per le vittime.

(Unioneonline/v.f.)

© Riproduzione riservata