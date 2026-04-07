Scontro frontale sulla statale 196 all’altezza di Villacidro, in direzione di Gonnosfanadiga. Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto verso le 8.15 con uno dei due veicoli, un furgone cassonato, che si sarebbe ribaltato finendo fuori strada. L’unico ferito sarebbe proprio il conducente del mezzo terminato oltre la carreggiata.

È stato soccorso dal personale del 118, intervenuto sul posto dopo l’allarme.

L’uomo è stato poi trasportato in codice rosso al Brotzu in elisoccorso in seguito a un trauma facciale. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.

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