Tragedia della strada a Serramanna, dove un uomo di 59 anni ha perso la vita in seguito a una caduta dallo scooter.

L'incidente è avvenuto in via Roma. Le cause della disgrazia sono in fase di accertamento, ma secondo una prima ricostruzione, l’uomo ha perso il controllo della due ruote, che ha iniziato a sbandare, sbalzandolo poi dalla sella. Dopo un volo di alcuni metri l’uomo è finito sull’asfalto, battendo la testa. Un colpo violentissimo, nonostante indossasse il casco, che purtroppo gli è stato fatale.

Sul posto, dopo l’allarme, sono intervenuti i carabinieri, un'ambulanza del 118 e l'elisoccorso, ma i tentativi di salvare la vita al 59enne sono risultati vani.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata