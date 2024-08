Non c'è un filo di vento. Il termometro batte i 38 gradi nella terra del Paese d'ombre. Il cantiere dalle strade di polvere è deserto. L'unica auto che si affaccia su quel proscenio "adornato" da colonne d'acciaio ancora riverse ai piedi del Monte Linas è straniera. La targa, "MSH", non lascia adito a dubbi: circondario di Mansfeld-Südharz, nella potente Sassonia tedesca. Addentrarsi in quel coacervo di viottoli di campagna trasformati in autostrade per mezzi pesantissimi è come perdersi in un labirinto con dieci stazioni, per ognuna una gigantesca pala eolica da erigere al cospetto del grande monte di Villacidro.

Le prese d'acqua del Consorzio di Bonifica sono la prova provata dei miliardi di lire spesi nei decenni per irrigare i terreni più fertili del Medio Campidano. Ora, di agricoltori se ne vedono pochi in queste distese pianeggianti nel crocevia tra Samassi e la capitale degli agrumi. Ci sono i crucchi di Germania, venuti a stringere bulloni d'altura, ci sono i moderni emigrati dell'eolico giunti sin qui da ogni latitudine per "spolverare" eliche e piloni.

Sino a qualche giorno fa, qui, in questo lembo di terra militarizzato da guardie giurate e "sceriffi" con il caschetto marchiato Vestas, la fabbrica danese delle pale eoliche, di autorità "realmente" costituite non se ne erano viste molte. Le uniche divise di Stato comparse nel proscenio sono state quelle pagate dai cittadini per scortare, all'ora dei lupi, quei mastodontici devastatori di paesaggio spediti a Santu Miali per dare il colpo di grazia all'oasi da sempre simbolo di questo territorio. Per il resto silenzio, sino alla fine del mese di luglio. Il blitz è pianificato nei minimi dettagli.

La "soffiata-denuncia" era stata messa nero su bianco da un profondo conoscitore del territorio, tecnico esperto, geologo di professione, Giancarlo Carboni, consigliere comunale di Villacidro. La pratica finita nel cuore del Genio Civile della Regione sarda era puntuale e dettagliata: alle pendici del Monte Linas si sta stravolgendo il territorio, si stanno interrompendo e ostruendo corsi d'acqua, si stanno sopraelevando strade e si stanno realizzando opere viarie non contemplate nei progetti. Insomma, con il silenzio di molti, in quella "terra di mezzo", i signori del vento stavano spianando un'area gravata da un pesantissimo vincolo idrogeologico, quello della massima intensità.

Tutti i dettagli nell’inchiesta di Mauro Pili su L’Unione Sarda in edicola e sulla app

© Riproduzione riservata