I medici degli ospedali San Michele e Businco dell’Anas Brotzu hanno proclamato lo stato d’agitazione. Dopo la lunga battaglia per la “perequazione” delle retribuzioni (le differenze nel salario di risultato sono tra i 7.000 e gli 8.000 euro in meno all’anno rispetto a quello dei colleghi della Asl sarde), e dopo il traguardo raggiunto con lo stanziamento dei fondi per il riequilibrio, non hanno ancora avuto le risorse in busta paga.

È passato quasi un anno dal via libera del Consiglio regionale, poi a luglio scorso lo sblocco delle risorse e addirittura la calendarizzazione dei pagamenti, ma a oggi ancora nulla è successo. Il sindacato Cimo denuncia, «a fronte di un impegno professionale continuo e a favore di un bacino d’utenza regionale, la mancanza di risposte e la scarsa attenzione nei confronti dei dirigenti medici dell’Arnas». In una nota avverte che «non è più tollerabile una differenza retributiva con le altre Aziende del Servizio sanitario regionale», e segnala «la mancata applicazione della legge regionale che avrebbe dovuto perequare i fondi contrattuali dei medici e degli altri professionisti, che dovrebbe garantire la corretta retribuzione, gli incarichi professionali e il contratto decentrato aziendale».

Temi affrontati in una infuocata e partecipata assemblea sindacale nei giorni scorsi, in cui è stato deciso di proclamare lo stato di agitazione della categoria, e di chiedere la mediazione del Prefetto per scongiurare la proclamazione di uno sciopero e iniziative di protesta più pesanti, fino alle dimissioni di massa di tutti i professionisti. «Non chiediamo privilegi ma un atto di giustizia, non è un problema tecnico è un problema politico garantire la corretta retribuzione a chi ogni giorno lavora per assicurare una qualità delle cure elevata ai cittadini di tutta l’Isola», sottolinea il sindacato Cimo.

