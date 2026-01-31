Un violento temporale si è abbattuto stamattina sul territorio di Cuglieri e nella borgata di Santa Caterina, dove è straripato il rio Salamedu.

Le abbondanti precipitazioni hanno gonfiato il torrente e l'acqua è tracimata fuori dalle rive, invadendo parte dello stradello che lo costeggia. Strada interrotta e qualche disagio per i residenti nelle vicinanze.

Il torrente, ostruito da parecchi anni da canne e arbusti, non ha retto la piena d’acqua, che straripando ha riversato lungo il terreno circostante detriti e fango, per fortuna senza creare danni ulteriori.

Immediato l’intervento del Comune con il sindaco Andrea Loche in prima linea, ha incaricato la ditta cuglieritana D.F. che con un grande escavatore si è messa subito all'opera per ripulire il letto del torrente e mettere in sicurezza tutta l'area prima che nuove piogge, previste dal meteo, possano far esondare nuovamente il rio.

Anche i Vigili del Fuoco di Cuglieri e il Corpo Forestale della stazione locale sono intervenuti prontamente collaborando con la squadra di operai per mettere in sicurezza la zona colpita e le sponde del torrente, al fine di evitare ulteriori disagi alla popolazione, per tutelare l’incolumità pubblica. La situazione, grazie al pronto intervento del Comune, sta piano piano tornando alla normalità, le acque lentamente stanno defluendo e riversandosi in mare.

Lo straripamento ripropone la questione della prevenzione contro le calamità naturali, un lavoro di pulizia preventiva del rio avrebbe ridotto i disagi, contenendo l'esondazione del rio Salamedu.

