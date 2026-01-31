Un allagamento parziale ha interessato il parcheggio Cuore, l’area di sosta adiacente all’Unipol Domus, a seguito delle copiose precipitazioni cadute sul capoluogo nelle ultime ore.

Il parcheggio è uno dei principali punti di accesso per i tifosi diretti allo stadio, dove questa sera, sabato 31 gennaio 2026, è in programma la gara di Serie A tra Cagliari e Verona.

L’acqua ha invaso diverse zone dell’area: il fondo scivoloso potrebbe creare difficoltà sia per gli automobilisti sia per i pedoni, in particolare durante le fasi di afflusso e deflusso legate all’evento sportivo. In alcuni punti si registrano rallentamenti e una visibilità ridotta.

Tifose e tifosi diretti allo stadio sono invitati a prestare la massima prudenza, a seguire la segnaletica, valutando se necessario soluzioni di sosta alternative.

La situazione è monitorata in relazione all’evoluzione delle condizioni meteo e allo stato dell’area, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e l’incolumità delle persone.

