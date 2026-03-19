I Carabinieri della Compagnia di San Vito, con il supporto dei militari del Nucleo Operativo Ecologico di Cagliari, hanno condotto una serie di ispezioni presso alcune officine meccaniche del territorio del Sarrabus-Gerrei.

Dai controlli sono emerse irregolarità relative al mancato rispetto della normativa sulla gestione dei rifiuti, pericolosi e non, e uno dei titolari delle officine in questione è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. La stessa ha disposto il sequestro dell’officina, provvedimento che rimarrà in vigore fino a quanto le irregolarità non verranno sanato.

(Unioneonline)

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