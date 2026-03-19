Nuovi lavori in partenza a Sassari e nuove modifiche alla viabilità. Per attuare il Programma Nazionale per la Qualità dell’Abitare si prevede infatti l’apertura di alcuni cantieri nella zona vicina a via delle Muraglie e dal 23 marzo - per tre mesi - ci saranno dei cambiamenti per chi va in auto.

Avverrà intanto l’inversione di marcia in alcune aree: nel tratto di via Lamarmora compreso tra l’intersezione con via san Sisto e quella con via Al Rosello, da discendente ad ascendente; in via Al Rosello nel tratto compreso tra l’intersezione con via Lamarmora e quella con via Mercato, da ascendente a discendente; in via delle Muraglie nel tratto compreso tra l’intersezione con via Al Rosello e quella con via san Donato, da ascendente a discendente.

Vietato poi il traffico, eccetto quello locale, nel tratto di via delle Muraglie compreso tra via San Donato e via Giovanni Fara. Stop alle fermate nel tratto di corso Trinità adiacente alla Torre che interseca via delle Muraglie. Sosta e fermata vietate ad una fascia di lunghezza di 5 metri dall’inizio del marciapiede, lato mercato civico, direzione piazza Mercato e un divieto di sosta di lunghezza pari a 5 metri dall’inizio del marciapiede, lato bar, civico n. 2 di corso Trinità direzione piazza Mercato. Interdizione infine della fermata in corso Trinità all’altezza dei numeri civici 24-26, per tutti i mezzi con l’esclusione di quelli che parcheggiano all’interno dell’area pavimentata in acciottolato.

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