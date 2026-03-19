Parte finalmente il cantiere forestale comunale post-incendi. Dopo quasi 5 anni dai roghi che hanno devastato il territorio, il comune espleta l’appalto dei lavori con un affidamento diretto a una cooperativa sociale di tipo B di Orosei, che si occuperà della riqualificazione delle aree sensibili, del ripristino dell’ambiente e rigenerazione del paesaggio.

Gli interventi riguarderanno opere di messa in sicurezza delle aree a rischio, difesa idrogeologica del suolo, ricostituzione delle infrastrutture danneggiate, specifici lavori di rigenerazione forestale, in particolare nelle aree dilaniate dai roghi del 2021. Saranno quindi risistemati alcuni sentieri rurali, indispensabili per assicurare la viabilità e garantire la prevenzione con un’efficiente e pronta azione per impedire sul nascere gli incendi ed evitare altre eventuali calamità.

Lo stanziamento finanziario, con risorse provenienti dalla Regione, è di 164mila euro per il cantiere, invece altri 65mila occorreranno per comperare un mini-escavatore per eseguire i lavori relativi al cantiere stesso.

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