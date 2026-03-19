Ben 86 i super lettori e lettrici che hanno “divorato” i libri della biblioteca comunale “Antonio Pigliaru” di Porto Torres e che riceveranno un attestato, alcuni volumi, piccoli oggetti dedicati alla lettura e una sfida libraria per il 2026. I premiati saranno tantissimi, a partire dalle bambine e dai bambini, ragazze e ragazzi, adulti e anziani, dagli 1 agli 89 anni, uniti dall’amore per la lettura coltivato attraverso prestiti di libri cartacei e digitali.

Anche quest’anno la biblioteca celebra i fedelissimi, lettrici e i lettori più appassionati, protagonisti dell’evento dedicato ai ‘super lettori’ dell’anno 2025. L’appuntamento è per lunedì 23 marzo alle 16.30, nella settimana della Giornata Nazionale della Promozione della Lettura.

La Comes, a cui è affidata la gestione del sistema bibliotecario comunale, consegnerà le corone, simbolo di una passione autentica per i libri, ai lettori e alle lettrici che si sono distinti per il numero di prestiti nel corso del 2025.

Per il 2026, la biblioteca ha ampliato la platea dei premiati. Se l’Istat considera “lettori forti” coloro che leggono almeno 12 libri all’anno, alla Pigliaru i lettori con queste caratteristiche sono circa 250 su 1.279 utenti che hanno effettuato prestiti.

Nella fascia 0-35 anni saranno premiati coloro che hanno preso in prestito almeno 15 libri, e nelle fasce d’età successive coloro che ne hanno presi in prestito almeno 30 nel corso dell’anno. Alla festa della lettura prenderanno parte il sindaco Massimo Mulas, l’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco, il Gruppo di lettura della biblioteca e la Rete per la Lettura di Porto Torres.

«Per l’amministrazione è un grande piacere festeggiare i lettori più appassionati e contribuire così a consolidare sempre più il legame della comunità con la lettura – sostiene l’assessora alla Cultura, Maria Bastiana Cocco – ricordiamo, infatti, che Porto Torres anche per il triennio 2024-2026, così come nel precedente, ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Città che legge” conferito dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura ai Comuni che si distinguono per l’impegno costante nella promozione della lettura come valore condiviso e strumento di crescita culturale e sociale».

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