Conto alla rovescia per la partenza della nuova continuità territoriale, al via il prossimo 29 marzo. Un modello, quello dei biglietti a tariffa agevolata, su cui la presidente della Regione Alessandra Todde e l’assessora ai Trasporti Barbara Manca evidenziano le novità rispetto al passato. «Quello che conta per noi è che la Sardegna sia più aperta e raggiungibile per chi vive qui e per chi vuole viaggiare da e per l’Isola, con maggiori opzioni rispetto al passato», afferma la presidente. «Vedremo come funzionerà questo modello, che sicuramente non è perfetto e ci sono ancora tante cose che possono essere fatte. Ma sono soddisfatta del rapporto che si è creato col Commissario europeo».

Il nuovo modello al via dal 29 marzo prevede collegamenti a prezzi agevolati dagli aeroporti sardi di Cagliari, Alghero e Olbia verso Roma e Milano. «A seconda della tratta ci sarà una riduzione di 10-15 euro a biglietto, migliorando anche l’esperienza di viaggio», segnala l’assessora Manca. «Il nuovo modello soddisfa tutta una serie di esigenze che non c’erano nella precedente continuità territoriale: abbiamo frequenze in più e abbiamo abbassato il costo. Siamo certi che sarà un servizio di gran lunga migliore rispetto a quello che c’era prima».

Fra le criticità, in relazione ai temi attuali della guerra in Medio Oriente, la presidente Todde rassicura: «Cambiare le tariffe, essendo garantite per due anni, vorrebbe dire dover riprendere una trattativa. Non sono previsti degli aumenti per via del costo del carburante, tuteliamo il diritto alla mobilità dei sardi».

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