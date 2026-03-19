Anas ha completato gli interventi di riqualificazione del ramo in direzione Abbasanta della galleria “Santu Antinu” sulla strada statale 131 “Diramazione Centrale Nuorese” a Sedilo.

Per consentire il completamento degli interventi, e dunque i lavori lungo il ramo della galleria in direzione opposta (Nuoro), «si rende necessaria – rende noto Anas – la chiusura al traffico temporanea della galleria in entrambi i sensi tra martedì 24 marzo e mercoledì 1° aprile con interdizione della circolazione tra gli svincoli nord e sud di Sedilo, dal km 13,350 al km 15,900».

Il traffico sarà deviato con modalità differenziate in base alle dimensioni dei veicoli.

I veicoli leggeri saranno deviati con segnalazioni in loco sulla viabilità urbana di Sedilo, in entrambi i sensi, tra gli svincoli nord e sud di Sedilo; per i veicoli di dimensioni superiori (con altezza oltre i 4 metri o larghezza superiore a 2,50 metri), sono invece previste deviazioni sulla rete statale. In direzione Nuoro, i mezzi saranno deviati già all’origine della statale 131 Dcn, in località Abbasanta (km 0), lungo la statale 131 “Carlo Felice”, che percorreranno fino allo svincolo di Birori (km 142), per poi immettersi sulla statale 129 e rientrare successivamente sulla statale 131 Dcn allo svincolo per Nuoro (km 42,100). In direzione Cagliari e Oristano, invece, i veicoli pesanti saranno deviati allo svincolo per Macomer (km 42,100) e indirizzati lungo la statale 129, per poi immettersi sulla statale 131 “Carlo Felice” allo svincolo di Birori (km 142,400).

Gli interventi nella galleria “Santu Antinu” hanno un valore complessivo di 28 milioni di euro e si inseriscono in un ampio piano di Anas per la riqualificazione dell’intero tracciato della strada statale 131 Dcn per un investimento complessivo di 260 milioni di euro per la manutenzione, di cui 150 destinati alle gallerie.

(Unioneonline)

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