l’incidente
03 dicembre 2025 alle 15:04
Cagliari, scontro fra auto e metro: due feritiLo schianto in via Puccini. Traffico in tilt e lunghe file di auto in coda
Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via Puccini, dove la metropolitana leggera si è scontrata con una Mini Cooper all’altezza del passaggio a livello.
Secondo le prime informazioni, il bilancio è di due persone lievemente ferite, entrambe a bordo dell’auto.
Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi. Inevitabili i disagi al traffico nella zona.
