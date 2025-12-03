Incidente stradale nel pomeriggio di oggi in via Puccini, dove la metropolitana leggera si è scontrata con una Mini Cooper all’altezza del passaggio a livello.

Secondo le prime informazioni, il bilancio è di due persone lievemente ferite, entrambe a bordo dell’auto.

Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per i rilievi. Inevitabili i disagi al traffico nella zona.

