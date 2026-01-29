 L'Abi ha invitato «le banche a dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui» nelle regioni colpite nei giorni scorsi dal ciclone Harry.

Una sospensione che potrà essere effettiva solo quando «i provvedimenti e le ordinanze istituzionali» del Governo «saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale».

L’Associazione Bancaria Italiana ha rilasciato una nota a seguito della dichiarazione da parte del Consiglio dei ministri dello stato d’emergenza in Sardegna, Calabria e Sicilia.

«La Protezione Civile, attraverso apposite ordinanze, fornirà tutti i riferimenti per una piena applicazione della sospensione dei mutui», si legge. «Proprio per assicurare dovunque tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali, l'Abi ha sottoscritto uno specifico Protocollo di intesa con la Protezione Civile e le Associazioni dei consumatori».

