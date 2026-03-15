Si è concluso oggi il Carnevale Sinnaese che la Pro Loco ha presentato in tre giornate diverse. Le prime due domeniche sono state dedicate alla sfilata di maschere, ai carri allegorici e a alla prappresentazione de Is Cerbus, la caccia al cervo. Oggi il gran finale con la pentolaccia e con Is pariglias. Amazzoni e cavalieri hanno abbattuto, con un bastone le pentole appese ad alcuni metri di altezza facendo diversi centri in corsa ai loro cavalli.

Spettacolari le pariglie con i pariglianti arrivati da Fonni, Sedilo, Castiadas e Padru: i partecipanti si sono cimentati in spettacolari acrobazie, strappando l'applauso del pubblico. La manifestazione è stata proposta dalla Pro Loco, che quest'anno ha avuto dal Comune il compito di gestire l'intero carnevale.  

(foto di Andrea Serreli)
(foto di Andrea Serreli)
(foto di Andrea Serreli)

Alcune settimane fa il Carnevale di Sinnai è stato inserito nel cartellone regionale presentato dall’assessore regionale al Turismo: «Un riconoscimento importante – hanno detto la sindaca Barbara Pusceddu e gli assessori al Turismo Cristiano Spina e allo Spettacolo Alessio Serra – per una manifestazione che è parte integrante della nostra identità culturale». 

«Su Cranovali Sinniesu non è soltanto una festa: è storia, memoria collettiva e partecipazione popolare, tramandata da generazioni – sostiene Cristiano Spina assessore comunale alla Cultura – come attestano i documenti custoditi nel nostro Archivio Storico, che ne certificano l’esistenza già dal 1892, e le successive fonti ufficiali del 1949 che citano le pariglie e l’antico rito de Is Cerbus. Elementi che raccontano un legame profondo tra il Carnevale e la comunità sinnaese».

A chiudere la serata, la cena nella Piazza Sant'Isidoro a base di carne di vitella arrostita, anche con malloreddus al ragù. Oltre a eventi per ragazzi e bambini: lo spettacolo Gaspar show e del fuoco e la notte dei Novanta col dj show con DJ Krys e con Elena Ciccu vocalist.

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