Si è concluso oggi il Carnevale Sinnaese che la Pro Loco ha presentato in tre giornate diverse. Le prime due domeniche sono state dedicate alla sfilata di maschere, ai carri allegorici e a alla prappresentazione de Is Cerbus, la caccia al cervo. Oggi il gran finale con la pentolaccia e con Is pariglias. Amazzoni e cavalieri hanno abbattuto, con un bastone le pentole appese ad alcuni metri di altezza facendo diversi centri in corsa ai loro cavalli.

Spettacolari le pariglie con i pariglianti arrivati da Fonni, Sedilo, Castiadas e Padru: i partecipanti si sono cimentati in spettacolari acrobazie, strappando l'applauso del pubblico. La manifestazione è stata proposta dalla Pro Loco, che quest'anno ha avuto dal Comune il compito di gestire l'intero carnevale.

(foto di Andrea Serreli)

Alcune settimane fa il Carnevale di Sinnai è stato inserito nel cartellone regionale presentato dall’assessore regionale al Turismo: «Un riconoscimento importante – hanno detto la sindaca Barbara Pusceddu e gli assessori al Turismo Cristiano Spina e allo Spettacolo Alessio Serra – per una manifestazione che è parte integrante della nostra identità culturale».

«Su Cranovali Sinniesu non è soltanto una festa: è storia, memoria collettiva e partecipazione popolare, tramandata da generazioni – sostiene Cristiano Spina assessore comunale alla Cultura – come attestano i documenti custoditi nel nostro Archivio Storico, che ne certificano l’esistenza già dal 1892, e le successive fonti ufficiali del 1949 che citano le pariglie e l’antico rito de Is Cerbus. Elementi che raccontano un legame profondo tra il Carnevale e la comunità sinnaese».

A chiudere la serata, la cena nella Piazza Sant'Isidoro a base di carne di vitella arrostita, anche con malloreddus al ragù. Oltre a eventi per ragazzi e bambini: lo spettacolo Gaspar show e del fuoco e la notte dei Novanta col dj show con DJ Krys e con Elena Ciccu vocalist.

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