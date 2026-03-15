Via libera al taglio e la raccolta di legname nelle aree comunali per uso familiare e in quantità limitate. Dopo la delibera approvata dalla Giunta, gli uffici comunali hanno formalizzato l’autorizzazione che permette di raccogliere esclusivamente il legname caduto a terra a seguito dei recenti eventi meteorologici. L’iniziativa consente ai cittadini di recuperare gratuitamente il materiale presente nelle zone individuate dall’amministrazione, saranno quindi esclusi dal taglio gli alberi e le altre essenze arboree ancora in piedi. La quantità massima assegnabile sarà stabilita dagli operatori incaricati, mentre l’autorizzazione verrà rilasciata dal responsabile del Servizio gestione del patrimonio in base alla disponibilità individuata dal personale comunale. Le domande dovranno essere presentate al protocollo del Comune entro il 31 marzo utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso pubblico. Le operazioni di raccolta saranno consentite solo nei giorni feriali e negli orari stabiliti dal personale incaricato: gli interventi autorizzati dovranno essere conclusi entro il 30 aprile.

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