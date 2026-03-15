Mandas, via libera al progetto per il muro dell’ex municipio di PrazzittaFinanziamento regionale di 35mila euro per avviare la pianificazione
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Un finanziamento regionale di 35mila euro per avviare la progettazione degli interventi sul muro di cinta dell’ex palazzo municipale di Prazzitta, nel centro abitato di Mandas. Il Consiglio comunale ha approvato la ratifica della delibera di Giunta che inserisce la somma nel bilancio dell’ente. Il provvedimento consente all’amministrazione cittadina di avviare la fase progettuale dell’intervento, passaggio necessario per programmare le opere di messa in sicurezza dell’area.
«In Aula abbiamo approvato all’unanimità la ratifica della delibera della Giunta che inserisce a bilancio il finanziamento regionale di 35mila euro per la stesura del progetto di sistemazione del muro di cinta dell’ex palazzo municipale di Prazzitta», spiega il sindaco Umberto Oppus.
Il Comune dell’alta Trexenta resta in attesa delle ulteriori risorse necessarie per procedere con i lavori. «Siamo ora in attesa dei fondi della Protezione civile per la messa in sicurezza», conclude il primo cittadino.