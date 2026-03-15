Da mezzogiorno a mezzanotte con musica, street food e intrattenimento. Dodici ore sabato a Sassari in piazza Monica Moretti con lo “Spring Party 2026”. L'iniziativa a ingresso gratuito è organizzata da Street Events con il patrocinio del Comune di Sassari.

Ospite speciale della giornata sarà Toky, voce di Virgin Radio, protagonista di uno dei momenti più attesi della giornata. La sua presenza porterà sul palco energia e ritmo, contribuendo a rendere ancora più coinvolgente l’atmosfera della festa che accompagnerà Sassari nell’ingresso ufficiale della nuova stagione.

Il programma musicale prevede inoltre live music con la Hollywood Band e la Ligaband - Ligabue Tribute Band, che accenderà l’entusiasmo della piazza con un repertorio capace di coinvolgere il pubblico tra grandi successi e sonorità rock. Accanto alle esibizioni dal vivo, spazio anche ai DJ set di Igino Coni e Gianluca Venerdì, pronti a scandire il ritmo della giornata e a trasformare la piazza in un grande luogo di festa e socialità.

Lo Spring Party 2026 sarà anche momento di necessaria e utile sensibilizzazione grazie alla collaborazione con l’Associazione Up&Down, presente in concomitanza con la Giornata Mondiale della Sindrome di Down. Occasione per promuovere una cultura dell’inclusione e della partecipazione, ricordando come la musica e gli eventi pubblici possano diventare strumenti di incontro e comunità.

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