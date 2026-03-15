È passato un anno da quando Yuri Loi, 19 anni, di Sestu, ha perso tragicamente la vita in un incidente sulla sua moto, in via Cagliari. Un figlio, un fratello, un amico per tantissime persone che ancora oggi lo ricordano. La tragedia scosse profondamente la comunità. Domani, lunedì, alle 17.30, la memoria di Yuri verrà celebrata con una messa, nella chiesa di san Giorgio, in via Repubblica, che sarà celebrata dal parroco don Sergio Manunza. Ci saranno sicuramente tantissime persone, tutti quelli che gli volevano bene.

Ma non finisce qui, perché amici e familiari vogliono celebrare Yuri anche con la posa di una scultura nel luogo dell’incidente. Accanto a quel lampione dove ancora oggi si possono trovare bigliettini, peluche, candele, fiori, che vengono cambiati di tanto in tanto. E si pensa anche ad un evento per celebrare, magari in sella alle moto, un ragazzo che amava la vita ed i motori. La famiglia, che sta occupandosi di tutto, annuncerà presto altre novità. «Vogliamo ringraziare tutti quelli, e sono tantissimi, che ci sono stati accanto», comunica la sorella, Rosella.

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