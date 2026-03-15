Un ristorante-bar direttamente sulla spiaggia a partire da 13mila e 265 euro l’anno (più iva). L’idea è dell’amministrazione comunale di Villaputzu che sta ristrutturando un vecchio rudere in località Prumari (Prima Spiaggia) per poi assegnarlo in gestione per 15 anni solo ad esclusivamente ai residenti o a persone giuridiche con sede legale a Villaputzu i cui soci siano residenti nel Comune per almeno il 50 per cento (perché si tratta di un bene ad uso civico).

“Il nuovo bar-ristorante - ha spiegato il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu - rappresenta un intervento di riqualificazione di un tratto di costa che fino a poco tempo fa era occupato da un rudere fatiscente. Adesso abbiamo l’opportunità di valorizzare ancor più il litorale, non solo durante i mesi estivi”. L’obiettivo “è affidarlo – aggiunge Porcu – entro maggio per far sì che apra e giugno e prosegue anche nei mesi di bassa stagione”. I lavori di costruzione sono in corso “e stanno procedendo speditamente”.

L’area interessata ha una superficie complessiva di circa 400 metri quadrati. Il locale coperto ne occupa cento (comprensivi di veranda), mentre i restanti 300 sono destinati all’area esterna. Il bando sarò pubblicato nei prossimi giorni. Tra i criteri per l’aggiudicazione, oltre l’offerta economica, la stagionalità o meno dell’attività ed eventuali migliorie. La struttura sarà consegnata priva di arredi e attrezzature. Le somme che incasserà il Comune saranno utilizzate – così come prevede la norma sugli usi civici – per opere permanenti di interesse generale per la comunità.

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