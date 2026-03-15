Le atlete della scuola di danza Am Dancing, guidate dall’insegnante Manuela Krenner, hanno portato alto il nome di Pula conquistando risultati straordinari al Campionato Regionale Fidesm 2026. La dedizione, la passione e il lavoro costante delle giovani danzatrici si sono tradotti in numerosi piazzamenti sul podio.

Il primo posto è stato conquistato da Asia Melis (solo show dance 13/14 A), Sofia Pillai (solo show dance 13/16 B), Melania Piga (solo jazz dance 13/16 C), Gloria Anastasia Porcedda (solo show e solo jazz dance 17/oltre A), Giulia Ruvioli e Sirya Angioni (solo jazz dance 17/oltre C). Successo anche nei duo e gruppi, con medaglie d’oro per coppie come Melis e Giorgia Porcu, Francesca Gioi e Ginevra Marini, e per i gruppi jazz under 16 e under 11.

Il secondo posto è stato conquistato da Sofia Pillai (Modern contemporary 13/16 B), Chiara Bevilacqua (solo jazz dance 17/oltre B) e dai duo Celeste Marongiu–Fiamma Abis e Gioi–Marini. Terzo posto per Alessandra Stochino, Francesca Gioi, Sofia Pillai e Gloria Anastasia Porcedda. Ottimi piazzamenti anche per Beatrice Idda (4° posto 8/12 C) e Asia Melis (5° posto jazz dance 13/16 B).

Questi risultati confermano l’eccellenza della scuola di danza Am Dancing, che continua a valorizzare talento e impegno delle giovani atlete sul panorama regionale.

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