La colletta alimentare ha un grande peso. È di decine e decine di chili. Sul sagrato della chiesa di Sant’Andrea, a Tortolì, non c’è stato limite alla solidarietà: perché aiutare chi è in difficoltà è il più grande gesto d’amore. La speranza passa da qui, dai banchetti allestiti questa mattina all’esterno della chiesa in occasione della Quaresima di solidarietà, appuntamento promosso dalla parrocchia guidata da don Piero Crobeddu con la collaborazione fattiva del gruppo Apostoli.

Una scia silenziosa che va ad aiutare le persone che hanno davvero bisogno di sostegno. La colletta alimentare ha registrato un risultato eccezionale, oltre le aspettative in termini di generosità e partecipazione. Durante le celebrazioni religiose sono stati raccolti generi alimentari a lunga conservazione come olio, pasta, riso, biscotti, legumi e tonno in scatola, conserve di pomodoro, detersivi e prodotti per l’igiene personale.

Adulti e bambini hanno donato anche i classici dolci pasquali, colombe e uova di cioccolato. I prodotti sono stati sistemati nel magazzino adiacente la chiesa e nei prossimi giorni comincerà la distribuzione alle famiglie indigenti attraverso una rete di volontari che conosce bene la realtà comunitaria.

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