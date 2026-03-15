Un incendio è scoppiato questo pomeriggio all’interno dell’area dell'ecocentro di “Spiritu Santu”, a Olbia: per affrontare l’emergenza sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco.

Le fiamme, le cui origini sono tuttora oggetto di indagine, hanno interessato il parco mezzi dell'area operativa della struttura. L’intervento tempestivo ha evitato che il rogo si propagasse ai cumuli di rifiuti e alle strutture limitrofe.

Il fuoco ha danneggiato due mezzi fondamentali per la gestione del centro: uno snodato pinza-ragno e un trattore per rimorchi stradali.

Non si registrano feriti o persone coinvolte. Le indagini sono condotte dai carabinieri di Olbia.

(Unioneonline)

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