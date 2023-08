L'Anas ha reso noto che, per eseguire i lavori di nuova pavimentazione sulla strada statale 729 “Sassari Olbia”, da lunedì 7 agosto saranno attive limitazioni al traffico su un tratto di due chilometri tra Ploaghe e Codrongianos.

Gli interventi interesseranno la carreggiata in direzione Sassari. Il traffico verrà deviato sulla strada statale 597. La conclusione degli interventi e la rimozione delle limitazioni è prevista entro l’11 agosto.

Sempre sul fronte della viabilità, l'amministrazione comunale di Muros guidata dal sindaco Federico Tolu ha annunciato la conclusione dei lavori di messa in sicurezza della strada vicinale “Caminu Osilesu”. «La strada - spiega il primo cittadino - collega l’agro di Muros, in zona Campomela, al comune di Osilo e costituisce un’importante via di collegamento per numerose aziende agricole. Il progetto rientra nella più ampia attività di riqualificazione dell’agro dove la Giunta ha definito la toponomastica ed entro settembre saranno installate la segnaletica verticale e orizzontale e, d’intesa con Poste Italiane, le cassette postali per i residenti».

