Dopo giorni all’insegna del freddo e del maltempo, la Pasqua ha riportato il sereno in Sardegna: cielo limpido, venti deboli e temperature decisamente più miti hanno favorito le gite fuori porta.

Le temperature in gran parte dell’Isola hanno superato i 20 gradi, sfiorando o andando persino oltre i 25 in alcune aree interne. Così sardi e turisti si sono riversati nelle campagne, negli agriturismi, nei parchi e nelle spiagge, i più audaci hanno anche fatto un bagno.

Un trend confermato anche per Pasquetta, e non solo. Siamo infatti all’inizio di una fase decisamente stabile e molto calda che accompagnerà l’Italia intera almeno nei prossimi cinque giorni. Una svolta dovuta all’alta pressione che, almeno sino a venerdì 10 aprile, spazzerà via le piogge, spiega Mattia Gussoni de iLMeteo.it.

Cielo sereno e balzo in avanti delle temperature, che saliranno diffusamente fino ai 24-25 gradi, toccando anche quota 27-28 in alcune aree della Sardegna.

Aprile si conferma un mese di grandi contrasti sotto il profilo meteo-climatico, con forti escursioni termiche nel giro di pochi giorni: dopo il maltempo intenso degli ultimi giorni, si passa da un estremo all'altro, a una fase decisamente anomala e fin troppo calda per le medie del periodo. Un vero e proprio anticipo d’estate. Ma da sabato le temperature torneranno a scendere.

(Unioneonline)

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