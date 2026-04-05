Ristoranti pieni e primi bagni in mare a Costa Rei (Muravera) a Pasqua. La temperatura oggi ha superato i 23 gradi e in tanti hanno preso la tintarella come se fosse una classica giornata d’estate. E così la lunghissima spiaggia della principale località turistica di Muravera – soprattutto nel pomeriggio – si è popolata di bagnanti, anche stranieri. Tra le altre cose proprio in occasione delle festività pasquali ha inaugurato la stagione lo storico Camping Capo Ferrato, all’ingresso sud di Costa Rei.

I segnali per una bella stagione turistica, insomma, ci sono tutti. «Un piccolo anticipo d’estate – spiega l’assessore al Turismo del Comune di Muravera Matteo Plaisant – che consente ai turisti di vivere Costa Rei senza l’affollamento d’agosto».

Turisti che tra un paio di settimane, sempre a Muravera, potranno gustarsi la 52esima edizione della Sagra degli Agrumi: «Nel complesso – aggiunge Plaisant – i giorni di festa sono sei, dal 16 al 19 e poi il 24 e 25 aprile. Sabato 11 però ci sarò un piccolo anticipo con il dj Sandro Murru che animerà la Piazza Europa».

L’appuntamento principale, in ogni caso, è per domenica 19 aprile: è quella la data, con la sfilata dei gruppi folk (sono oltre quaranta), dei cavalieri, delle maschere, dei suonatori e delle etnotraccas lungo la via Roma di Muravera, che inaugura simbolicamente la stagione turistica.

© Riproduzione riservata