Non solo l’assalto di pale eoliche e pannelli fotovoltaici: la Sardegna è al centro anche del business degli impianti di accumulo dell’energia. 

Ci sono infatti 370 richieste per la realizzazione di batterie in tutta l’Isola.

Intanto, procede la battaglia dei territori. In Gallura è rivolta contro gli impianti eolici, mentre a Selargius è stato presentato un esposto in Procura per i rischi alla salute legati Tyrrhenian Link.

