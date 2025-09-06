Invasione di batterie nell’Isola: presentate 370 domande per realizzare impiantiPioggia di progetti anche per gli impianti di accumulo, mentre prosegue la battaglia dei territori contro assalto eolico e speculazione
Non solo l’assalto di pale eoliche e pannelli fotovoltaici: la Sardegna è al centro anche del business degli impianti di accumulo dell’energia.
Ci sono infatti 370 richieste per la realizzazione di batterie in tutta l’Isola.
Intanto, procede la battaglia dei territori. In Gallura è rivolta contro gli impianti eolici, mentre a Selargius è stato presentato un esposto in Procura per i rischi alla salute legati Tyrrhenian Link.
