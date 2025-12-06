Connettere i giovani con il mondo del lavoro: è questo l’obiettivo della nuova edizione della Work Academy, l’iniziativa di alta formazione professionale promossa dalla Camera di Commercio di Sassari in collaborazione con la Scuola Tessieri – Atelier delle Arti Culinarie. La due giorni, svoltasi presso l’Istituto Alberghiero di Sassari, ha ribadito l’impegno dell’Ente camerale a sostegno del potenziamento delle competenze professionali degli studenti del settore enogastronomico locale.

Le giornate sono state strutturate come un percorso intensivo, progettato per integrare la teoria con la pratica laboratoriale. La sessione di apertura è stata dedicata all’orientamento nel mondo del lavoro, con una lezione frontale mirata ad approfondire le competenze trasversali e tecniche più richieste dal mercato, le prospettive di crescita professionale e le opportunità offerte dai percorsi formativi post-diploma nel settore.

La parte pratica ha visto gli studenti dell’Istituto Alberghiero lavorare fianco a fianco con lo Chef Stefano Cipollini della Scuola Tessieri. Il laboratorio ha portato alla creazione di un piatto che celebra il connubio tra le tradizioni sarda e toscana: una versione rivisitata dei classici culurgiones, impreziosita da tecniche contemporanee e arricchita con ingredienti tipici della cucina regionale toscana. Il progetto ha messo in luce la creatività culinaria come strumento di innovazione, sottolineando come il settore gastronomico sia ormai internazionale, aperto a contaminazioni esterne non solo nell’uso delle materie prime, ma anche nella ricerca di qualità e di fusione esperienziale.

La Work Academy, sviluppata con successo anche in altre edizioni presso diversi istituti del Nord Sardegna, rappresenta un passaggio importante nell’azione camerale, capace di legare la formazione scolastica alle esigenze reali del mondo produttivo. L’iniziativa è stata seguita in ogni fase dalla funzionaria camerale Paola Grimaldi, dell’Ufficio Regolazione del Mercato, che ha curato organizzazione e coordinamento, garantendo il legame sinergico tra l’Ente e le istituzioni formative.

© Riproduzione riservata