Sassari, la Pinacoteca presenta le opere di Giuseppe BiasiAlle famiglie per l’Immacolata
Apertura straordinaria lunedì per la festa dell'Immacolata con una proposta speciale pensata per le famiglie. La Pinacoteca Nazionale di Sassari sarà aperta dalle 10.30 per tutta la giornata e propone un nuovo laboratorio didattico dedicato alle famiglie, pensato per scoprire insieme il mondo di Giuseppe Biasi, uno dei pittori più importanti della prima metà del Novecento.
Adulti e bambini potranno ammirare opere straordinarie, mettersi alla prova e imparare divertendosi. Il laboratorio propone sfide creative, quiz, giochi di logica e di memoria: un’esperienza che coinvolge tutti, dai più grandi ai più piccoli (attività consigliate dai 6/7 anni in su).
Arte e gioco si intrecciano in un viaggio affascinante attraverso la vita e le opere di Biasi, dalla Sardegna alle sue esperienze fuori dall’isola. Il laboratorio è gratuito e incluso nel biglietto d’ingresso al museo.