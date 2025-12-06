Apertura straordinaria lunedì per la festa dell'Immacolata con una proposta speciale pensata per le famiglie. La Pinacoteca Nazionale di Sassari sarà aperta dalle 10.30 per tutta la giornata e propone un nuovo laboratorio didattico dedicato alle famiglie, pensato per scoprire insieme il mondo di Giuseppe Biasi, uno dei pittori più importanti della prima metà del Novecento.

Adulti e bambini potranno ammirare opere straordinarie, mettersi alla prova e imparare divertendosi. Il laboratorio propone sfide creative, quiz, giochi di logica e di memoria: un’esperienza che coinvolge tutti, dai più grandi ai più piccoli (attività consigliate dai 6/7 anni in su).

Arte e gioco si intrecciano in un viaggio affascinante attraverso la vita e le opere di Biasi, dalla Sardegna alle sue esperienze fuori dall’isola. Il laboratorio è gratuito e incluso nel biglietto d’ingresso al museo.

