Il focus resta soprattutto sul cinema contemporaneo. Sassari da lunedì a domenica 14 ospita la nuova edizione di Abbàida! – Luoghi comuni sul cinema, organizzato dal Cineclub “Nuovo Aguaplano”, sotto la direzione artistica del regista e sceneggiatore Sergio Scavio e la direzione tecnica di Matteo Manunta.

Sarà un’edizione ricca di proiezioni, anteprime, incontri con gli autori, musica e occasioni di confronto sulle nuove direzioni del cinema contemporaneo. Quest'anno sono presenti due sezione cortometraggi, tre giurie e tre premi, con una programmazione di lavori emergenti che intrecciano cinema del reale con nuove forme di racconto e ricerca visiva.

Si parte lunedì 8 dicembre alle 17 all’Ex-Ma.Ter, con “L’oro del Reno” di Lorenzo Pullega, in sala l’attrice protagonista Rebecca Antonaci. Il film – un viaggio reale e insieme onirico lungo il Reno italiano – racconta un percorso fatto di incontri, memorie e ritorni all’infanzia, ed è stato premiato come Miglior Regia “Per il Cinema Italiano” al Bif&St di Bari.

Mercoledì (ore 17) sarà il momento del Concorso Cortometraggi. Tutti gli autori in concorso saranno presenti in sala. In programma “Restare” di Fabio Bobbio, “1799. Diario” di Fulvio Risuleo, “A Story of Solitude and Terror” di Andrea Sorini, “De Occulta Immagine” di Stefano P. Testa e “Deserto Bianco” di Marta Massa.

Giovedì il festival si sposta al Cityplex Moderno per la proiezione di “Canone effimero” di Gianluca e Massimiliano De Serio, introdotto da Gianluca De Serio. Il film è stato presentato in anteprima mondiale alla Berlinale, Berlin International Film Festival nella sezione Forum ottenendo una menzione speciale da parte della giuria.

Il festival si conclude domenica 14 dicembre all’Argentiera, con la proiezione speciale de “Il primo deserto” di Sergio Scavio, realizzata in collaborazione con LandWorks, film prodotto grazie ad un progetto PNNR dell'Accademia di belle arti Mario Sironi di Sassari.

© Riproduzione riservata