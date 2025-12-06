Anche il Centro di educazione all’ambiente e alla sostenibilità di Sorso - stagno e ginepreto di Platamona- si prepara ad accogliere al meglio l’atmosfera delle feste natalizie. Domenica 7 dicembre, dalle 10 alle 12, verrà realizzato un albero di Natale ecologico con materiali naturali, una mattinata dedicata al movimento e alla creatività: tra yoga, favole e mani all’opera per realizzare gli addobbi per l’albero del centro. Si prediligeranno oggetti eco compatibili in grado di rispecchiare gli obiettivi di tutela ambientale che persegue Legambiente, l'associazione che ha ottenuto la gestione del Centro Ceas.

Un programma aperto ai volontari per abbellire e rendere decorosa un’area di pregio, una zona speciale di conservazione in cui sorge un punto di osservazione degli uccelli, nel mezzo di un percorso pedonale frequentato da chi ama l’attività sportivaall’aria aperta. La partecipazione è gratuita ma è gradita la prenotazione al 389 1262280 |CEAS.Platamona@tiscali.it.

