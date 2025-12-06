Inaugurati oggi la nuova Biblioteca Comunale e il Polo Culturale a Palazzo Corda. Alla cerimonia hanno partecipato numerosi, ma è intervenuto anche il parroco don Andrea Domanski per benedire la struttura.

A tagliare il nastro è stato il sindaco Fabio Albieri, accompagnato dalla sua Giunta.

«Un momento davvero emozionante per noi amministratori: consegnare alla nostra Comunità un’opera così importante, che rappresenta un investimento nel sapere, nella crescita e nel futuro di tutti», ha detto Albieri. «La nuova Biblioteca e il Polo Culturale saranno un luogo di incontro e di confronto, un punto di riferimento che vogliamo diventi il cuore pulsante del nostro paese. Aiutateci tutti a farlo crescere con le vostre idee».

Due sale sono state intitolate ad altrettante figure che hanno dato lustro al paese gallurese: il maestro Antonio Zannoni, fondatore del centro di lettura, che per anni ha sostenuto la formazione dei giovani, e Titti Insogna, fondatrice del circolo ENPA, «che ha saputo trasmettere ai ragazzi l’amore per la lettura e la cultura». Il progettista dell’opera è l’architetto Piero Corda.

