Dolore e commozione per altre due giovani vite che si sono spezzate in poche ore in altrettanti incidenti avvenuti sulle strade della Sardegna.

Nuoro piange Luigi Canna, motociclista di 24 anni rimasto coinvolto in un gravissimo scontro a Su Pinu, nel rettilineo di viale Murichessa che collega Città Giardino a Badu ’e Carros.

Il giovane si è scontrato con una Seat per cause ancora in corso di accertamento. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. I soccorritori del 118 hanno tentato di rianimarlo sul posto per circa mezz’ora prima di trasferirlo d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale San Francesco. I tentativi di salvargli la vita sono purtroppo risultati vani.

Dolore anche a Sanluri, dove ieri, nel giorno delle elezioni che hanno decretato la conferma di Alberto Urpi alla guida del Comune, ha perso la vita Matteo Mocci, 25 anni, candidato nella lista di Cinzia Fenu, opposta a quella del sindaco. Il giovane è morto in seguito a un incidente mentre andava al lavoro, dopo il voto.

Il giovane era a bordo della sua auto, una Fiat Panda, diretto in un agriturismo a Sanluri Stato, quando per cause da accertare si è scontrato con una Ford Fiesta guidata da un collega. L’incidente è avvenuto nella località Podere Magnaboschi. L’impatto per Mocci è stato fatale: i soccorritori del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo.

La notizia è subito rimbalzata nel capoluogo del Medio Campidano dove Urpi ha immediatamente deciso di sospendere la festa per la rielezione.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata