Il torneo de "Is bixinaus, memorial Carlo Mereu", si è concluso a Settimo San Pietro con la finale che ha visto la netta vittoria del quartiere di Bi’e Casteddu sul Villaggio per 7-2.

La manifestazione, che ha visto in campo le rappresentative dei rioni cittadini, è stata organizzata dalla US Settimo con la collaborazione del Comune. Oltre all’aspetto puramente sportivo, è certamente da sottolineare lo spirito di questa manifestazione che vuol essere anche un momento di incontro e socialità per la comunità, nel ricordo di Carlo Mereu e con un pensiero anche ai meno fortunati.

Grazie alla raccolta fondi attivata durante il torneo, sarà possibile adottare a distanza due bambini e permettere loro di crescere ed avere un’istruzione dignitosa.

La manifestazione si è chiusa con la cerimonia di premiazione alla presenza del sindaco Gigi Puddu e della Giunta.

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