«Si è dimostrato uno strumento veramente prezioso per il monitoraggio del territorio», afferma Luigi Mundula, presidente delle Guardie Ambientali Volontarie di Santa Teresa Gallura, annunciando l’arrivo in dotazione di un nuovo drone. Si tratta di un DJI Mavic 3 dotato di tripla fotocamera, che permette di catturare immagini e video di altissima qualità, offrendo sia una visione d’insieme sia la possibilità di osservare i dettagli più lontani. Ha un’autonomia di oltre 40 minuti, una stabilità eccezionale e un sistema di rilevamento e di evitamento degli ostacoli che lo rende affidabile anche negli ambienti naturali più complessi.

«Leggero da trasportare, facile da usare e dotato di una qualità d’immagine professionale, sarà un ottimo alleato per chi, come noi, opera volontariamente sul campo. In pochi minuti potremo controllare zone di terra o di mare a rischio e verificare le eventuali segnalazioni, che ci giungono sempre più numerose. È uno strumento che ci permetterà di lavorare con maggiore efficacia nella tutela del nostro territorio. Un ringraziamento speciale va al Comune di Santa Teresa Gallura e alla sua Amministrazione, che lo hanno acquistato e affidato alla nostra associazione». Le GAV di Santa Teresa Gallura si dichiarano inoltre «ben liete di collaborare e di mettersi a disposizione di tutte le forze dell’ordine, sempre a seguito di una loro precisa e motivata richiesta», afferma ancora Luigi Mundula, presidente dell’associazione.

Le Guardie Ambientali Volontarie di Santa Teresa Gallura si occupano di vigilare sul territorio e di far rispettare tutti i regolamenti comunali in vigore, compresi il disciplinare dell’Area Marina Protetta e il regolamento per la fruizione della spiaggia di Rena Bianca.

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