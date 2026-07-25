Parteolla, in scadenza le domande per la riclassificazione delle strutture extralberghiereC’è tempo dino al 31 luglio
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ancora pochi giorni a disposizione per i proprietari di bed & breakfast e case vacanza per partecipare al bando regionale per la riclassificazione e l’adeguamento delle strutture ricettive.
Il 31 luglio scadono i termini per la presentazione delle domande di contributo per b&b, case vacanza e affittacamere mentre il 7 agosto è la data ultima fissata per gli alberghi.
La riclassificazione delle strutture ricettive e l’aggiornamento dei requisiti, della categoria o della tipologia di un alloggio è un obbligo imposto periodicamente agli operatori per certificare gli standard qualitativi.
Le istanze, accompagnate da una dichiarazione autocertificativa, vanno presentate online sul portale Sardegna Impresa Suape. La mancata trasmissione della documentazione nei termini previsti comporta la decadenza dei titoli abilitativi e lo stop all’attività ricettiva.