Salmo scalda la voce per il live show del Lebonski Park. A poche ore dal concerto che inaugurerà stasera il parco tematico di Arzachena il rapper olbiese è già sul pezzo, come dimostrano le prime immagini che arrivano dal palco allestito nell’area costruita a tempo di record nell’ex galoppatoio del centro smeraldino.

Il Lebonski Park aprirà il primo pomeriggio, ma la musica inizierà a diffondersi solo tra qualche ora, in un crescendo destinato a trascinare il pubblico fino al concerto di Salmo. Con lui sul palco diversi ospiti: dopo aver svelato il primo nome, Gabry Ponte, e in attesa di ulteriori sorprese, la produzione annuncia gli opening act che, a partire dalle 18, si alterneranno sul main stage per infiammare l’arena prima dell’ingresso del padrone di casa. Si tratta di Scar, i Good Intention e Shari, un trittico di nomi accomunato da una curiosa coincidenza: l’uscita in contemporanea dei rispettivi nuovi singoli, ovvero “Un bel fiore” per Scar, “Mai più” per Shari e “Something Not To Do” per i Good Intention.

La musica sarà, tuttavia, solo una delle anime del maxi evento di oggi, dal momento che il Lebonski Park offre attrazioni, aree tematiche, spettacoli e punti ristoro per accompagnare il pubblico durante tutta la giornata. A tal proposito, l’organizzazione comunica che gli acquisti possono essere effettuati esclusivamente in modalità cashless. Obiettivo: eliminare l’uso dei contanti, velocizzare le code e garantire un’esperienza fluida per l’acquisto di cibo e bevande all’interno della location.

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