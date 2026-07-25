Due Fiat Panda bruciate e un incendio appiccato all’interno di un’abitazione ieri a Bonnanaro. Il fatto di natura dolosa è avvenuto alla periferia del paese, e ha visto l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri della Compagnia di Torralba.

Le due auto, di proprietà di un allevatore di 57 anni, erano parcheggiate a poca distanza dal cortile dell’abitazione dell’uomo. L'uomo, fuori casa per alcuni giorni, non si trovava in casa. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, che, viste le fiamme avvolgere le due auto, hanno subito chiamato le forze dell'ordine.

Le fiamme, oltre a distruggere le auto, si sono propagate in casa ma gli infissi, rimasti chiusi, avrebbero impedito al rogo di propagarsi all'esterno, facendo sì che il fuoco consumasse mobili e arredi senza che, almeno all'inizio, nessuno si accorgesse di quanto stava accadendo all'interno della casa. Gli inquirenti stanno procedendo con i rilievi e con tutti gli accertamenti del caso per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

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