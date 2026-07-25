Si è svolta in mattinata al "Lido del carabiniere", al Poetto di Quartu, l'appuntamento con la "Bandiera Blu: al mare in sicurezza". La manifestazione è stata promossa in occasione della “Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento”, istituita dall’ONU. Non è mancata la collaborazione del Comune, insignito anche quest'anno, per la 17esima volta, del prestigioso riconoscimento "Bandiera Blu" dalla fondazione FEE Italia ETS.

Ieri durate la manifestazione, l'Arma dei carabinieri, ha ospitato i giovani frequentatori dello stabilimento e i bambini dei campi estivi del territorio, coinvolti in un’esperienza educativa volta a promuovere la cultura della legalità e della sicurezza in ambiente acquatico.L'attività ha permesso ai più piccoli di conoscere da vicino le specialità e i compiti dei vari reparti impiegati quotidianamente nella tutela dei cittadini. Grande entusiasmo hanno suscitato le dimostrazioni pratiche svolte dal locale Nucleo Subacquei, intervenuto per illustrare le norme fondamentali e i comportamenti prudenti da tenere in acqua e le tecniche di salvamento a mare.

Di particolare impatto sono state anche le attività dei militari della Sezione Radiomobile del NOR della Compagnia di Cagliar, infatti, a completare il quadro, all'ingresso della struttura, i nostri Carabinieri hanno mostrato ai ragazzi i motocicli con la livrea istituzionale, rispondendo con disponibilità alle molte curiosità e domande.

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