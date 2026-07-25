I concerti della XXI edizione della rassegna concertistica Musica & Natura, in programma a Porto Torres, cambiano location e si spostano nell’area verde de La Tenuta Li Lioni, dove natura, cultura e accoglienza si incontrano. Il quarto appuntamento, organizzato dall’Associazione Musicando Insieme, si terrà lunedì 27 luglio dalle 22 nello splendido giardino, scenario che ospita l’Arkos Trio, il gruppo musicale da camera composto da Maria Vicentini al violino, Salvatore Maiore al violoncello e Sebastiano Dessanay al contrabbasso.

Le musiche della formazione sono permeate di sonorità ancestrali con un forte richiamo a quelle tradizionali del Mediterraneo e al jazz matrice europea, una performance ispirata dal fascino dei luoghi più suggestivi della Sardegna. Violino, violoncello e contrabbasso trovano il giusto equilibrio per raccontare storie di mare, terra e memoria, brani capaci di parlare direttamente all’anima. Gli artisti Maiore e Dessanay autori delle musiche, hanno intrapreso insieme a Vicentini un viaggio musicale alla ricerca di luoghi magici dove godere della splendida acustica, come La Tenuta dove il suono si mescola al gusto e alla buona cucina, in un connubio che offre agli spettatori un doppio spettacolo. Il progetto Musica & Natura si svolge a cura del direttore artistico Donatella Parodi, sostenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato della Pubblica Beni Culturali, dal Comune di Porto Torres, dalla Camera di Commercio di Sassari nell’ambito del programma Salude e Trigu e dalla Fondazione di Sardegna, con l’obiettivo di valorizzare la musica come strumento di promozione culturale, partecipazione e conoscenza del territorio.

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