«Ci sono notizie che mettono tutto il resto in secondo piano. Matteo, impegnato nella compagnia barracellare e adesso nelle elezioni comunali.

Un lutto per tutta la nostra comunità».

Alberto Urpi è passato dalla festa al dolore, questo pomeriggio, quando ha appreso della morte dei Matteo Mocci, il giovane sanlurese di 25 anni che ha perso la vita in un incidente stradale mentre andava al lavoro.

Mocci era diventato barracello durante il governo Urpi in città. Si era candidato nelle lista d’opposizione guidata dalla sfidante Cinzia Fenu.

La notizia della sua morte è piombata in paese mentre veniva decretata la conferma del sindaco uscente, che ha deciso di annullare i festeggiamenti in segno di lutto.

(Unioneonline/E.Fr.)

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